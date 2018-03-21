لافروف: نشر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى فى اليابان يؤثر على أمن روسيا







طوكيو أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن خطط الولايات المتحدة لنشر نظام الدفاع الصاروخى فى اليابان، تؤثر بشكل مباشر على أمن روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تصريح لافروف بعد محادثات مع نظيره اليابانى تارو كونو، قوله إن "خطط نشر نظام الدفاع الصاروخى العالمى تؤثر بشكل مباشر على أمن روسيا".

وأضاف "نحترم حقوق اليابان فى اختيار الطرق والوسائل لحماية أراضيها، ونعتقد أن أى إجراء يتخذه أى بلد ينبغى أن لا يجزىء الأمن ككل، لا أحد يجب أن يضمن أمن بلده على حساب أمن الآخرين..لقد اتفقنا على مواصلة الحوار البناء والاستماع بعناية إلى بعضها البعض".

ومن جهته، أكد وزير الخارجية اليابانى أن نشر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى فى اليابان يهدف إلى حماية مواطنيها وأراضيها ولن يشكل تهديدا لروسيا.

وأضاف "هذا النظام دفاعى ومخصص لحماية أرواح مواطنينا وممتلكاتنا، ولا يمكن أن يستخدم إلا بقرار حصرى ومستقل من بلدنا، هذا النظام فى أى حال من الأحوال لا يمكن أن يكون خطرا على البلدان المجاورة، بما فيها روسيا".