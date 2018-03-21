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لافروف : الحوار مع طوكيو حول النشاط الاقتصادى فى جزر الكورييل يتقدم بشكل جيد

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:24 ص
لافروف : الحوار مع طوكيو حول النشاط الاقتصادى فى جزر الكورييل يتقدم بشكل جيد سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى





طوكيو أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن الحوار بين روسيا واليابان بشأن النشاط الاقتصادى المشترك فى جزر الكورييل الجنوبية يتطور بنشاط، وذلك عقب محادثاته مع نظيره اليابانى تارو كونو.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن لافروف قوله إنه تحدث مع نظيره اليابانى بالتفصيل عن تنفيذ الاتفاقات بين الرئيس الروسى ورئيس الوزراء اليابانى حول تأسيس نشاط اقتصادى مشترك فى جزر الكوريل الجنوبية، وأضاف أن الحوار يتطور بشكل بناء فى مناخ جيد إيجابي، وأن الطرفين سيتفقان قريبا على مواعيد عقد اجتماعات بين فريقى العمل.

كما أشار الوزير الروسى إلى أن روسيا واليابان تريان النتائج الإيجابية للتعاون الاقتصادى بينهما ، ولكن لا زال هناك حاجة للمزيد من العمل، إذ قال إن نتائج المجال الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين ليست سيئة ولكن وفقا لوجهة النظر المشتركة بينهما، الإمكانات فى هذا المجال كبيرة وهائلة ، وترغب موسكو وطوكيو فى عمل كل شيء للوفاء بها.

ويتوقع لافروف أن مشاركة دوائر الأعمال اليابانية فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى مايو المقبل سيعزز التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.

وفى هذا السياق ، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن كونو أبلغ لافروف -خلال محادثاتهما فى طوكيو- أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، من بينها كوريا الشمالية، وأنه ينبغى لهما التصدى لهذه التحديات عبر التعاون الوثيق، وأعرب عن أمله فى تعميق التفاهم بين الشعبين اليابانى والروسى وتمهيد الطريق لإبرام معاهدة سلام بين البلدين.

 


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