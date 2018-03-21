لاعبو المنتخب يستجيبون لطلب نجل الشهيد الشبراوى ويهدونه "تى شيرت" صلاح

لاعبو المنتخب يستجيبون لطلب نجل الشهيد الشبراوى ويهدونه "تى شيرت" صلاحالأربعاء، 21 مارس 2018 08:40 م
محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى
كتب أيمن رمضان
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استجاب النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصرى، وليفربول الإنجليزى، وكذلك لاعبو الفراعنة لطلب عمر، نجل الشهيد أحمد الشبراوى، وأهدوه تى شيرت "صلاح" بتوقيعهم جميعًا.
وقال عمر صبحى، الناقد الرياضي، إنه تواصل مع اللاعب محمد الننى، لاعب المنتخب المصرى، وأرسنال الإنجليزى، وأخبره بطلب عمر الشبراوى، ووعده أنه سيقدم له "التى شيرت" موقع عليه من جميع لاعبى المنتخب.
وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء،: "النني قال لو أقدر أجى أديهوله بنفسى هعمل كده، التي شيرت ده مش حاجة قصاد دم والده الشهيد".
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