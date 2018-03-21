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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:27 م
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كلية رياض الأطفال بالإسكندرية تقيم معرضا لريادة الأعمال

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:21 م
كلية رياض الأطفال بالإسكندرية تقيم معرضا لريادة الأعمال جانب من المعرض





الإسكندرية- هناء أبو العز
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أقامت كلية رياض الأطفال، صباح اليوم الاربعاء، معرض التربية العملية للعام الجامعى 2017/2018 لطالبات الفرقة الثالثة والرابعة بالكلية تحت عنوان "ريادة الاعمال ..مستقبل مصر" وذلك بمجمع الانشطة الطلابية برعاية الشباب بالشاطبى . 
 
 وأشارت  الدكتورة هدى بشير عميد الكلية الى أن المعرض تم تنظيمه من قبل طالبات التربية العملية بكلية رياض الاطفال بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية.
 
وأكدت على أهمية إقامة مثل هذه المعارض بهدف تنمية المفاهيم الاقتصادية وبث روح الوطنية والانتماء وتنمية مهارات الأطفال، كما أكدت على أهمية أن تتعرف الطالبة المعلمة على طرق تنمية ابداع الطفل لبناء مشروع صغير والتخطيط للمنتج وتصميم أفكار ابتكارية جديدة يقوم عليها المنتج وتنمية قدرته على التخطيط لدراسة الجدوى بصورة مبسطة. 
 
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المشاركون بالمعرض 

 


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