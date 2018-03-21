كفيفة بالشرقية تقيم دعوى ضد نجلها لرفضه الإنفاق عليها







الشرقية – فتحية الديب

داخل أروقة محاكم الأسرة بالشرقية، وقفت سيدة عجوز كفيفة تبلغ من العمر 70 عاما، تسرد قسوة قلب نجلها الوحيد على عدم رعايتها في الكبر والإنفاق عليها بعد فقدها لبصرها.

وقالت "فاطمة م" السيدة السبعينية في الدعوي رقم 776 لسنة 2018 بندر منيا القمح، أنها تحملت أعباء كثيرة من أجل تربية أبنائها بعد وفاة زوجها، ولم تتوقع أن يرده لها نجلها الأكبر جزاء تربيبتها له بالجحود والنكران وحرمانها من العيش معه والإنفاق عليها.

وسردت السيدة العجوز في دعواها قصتها قائلة، أقيم بقرية بمركز منيا القمح، وتحملت أعباء الحياة، ورفضت الزواج إلى أن أكملت تربية "أحمد" ابني الأكبر وأشقائه الثلاثة، مؤكدة "زوجت 3 بنات ولم أنتظر من ابنى الوحيد شىء سوى الإنفاق على فى آخر أيامى".

وأضافت السيدة العجوز قائلة "ابني الوحيد جاحد، بالرغم من أنه يعمل بشركة مقاولات ويتقاضي راتبا شهريا 10 آلاف جنيه، في الوقت الذي فقدت نظرى وأقيم مع نجلتي الأرملة في شقة إيجار بالقرية، وهي التي تنفق على من مصاريف أطفالها اليتامي، مما دفعني إلي رفع قضية نفقة ضد نجلي لكي ألزمه بالإنفاق عليه".