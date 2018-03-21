قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلىالأربعاء، 21 مارس 2018 05:15 م
عهد التميمى
رويترز
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قال موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الإلكترونى، إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، التى تحاكم بتهمة صفع جندى إسرائيلى، قبلت، اليوم الأربعاء، اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر، ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامى عهد التميمى للتعليق.
وقال ممثل الادعاء لـ"رويترز" - فى وقت سابق - إن الادعاء العسكرى عرض اتفاقا قضائيا بشأن الواقعة التى حدثت فى ديسمبر كانون الأول وحولت عهد إلى بطلة فى أعين الفلسطينيين.
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عدد الردود 0
بواسطة:
حازم توفيق
لو كانت اسرائيلية صفعتة لن يحكم عليها الله يرحمك يا نبي الله موسي نحن اولى به منهم
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد خنازير العصابة الصهيونية اللصوصية
متي كان خنازير الكيان الصهيوني يعرفو العدل او الحق اذكان لصوص و كذابين و جبناء
اقول لهؤلاء الخنازير الضالة اللصوص تذكرو افعالكم عندما ياتي اليوم اللي سوف تدفعوا فيه الثمن علي افعالكم الاجرامية في حق اسيادكم الشعب الفلسطيني و الوطن العربي