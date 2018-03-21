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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل حارسًا من "الأقصى"

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:53 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل حارسًا من "الأقصى" قوات الاحتلال الإسرائيلى داخل باحات الأقصى





رام الله أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حارس المسجد الأقصى المبارك إيهاب أبو غزالة من مكان عمله داخل المسجد، واقتادته إلى مركز تابع لها فى القدس القديمة.

فيما عاودت مجموعة من المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى صباح اليوم من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين حاولوا إقامة شعائر تلمودية فى المسجد وسط رقابة صارمة من الحراس الذين يتدخلون لمنع ذلك وهو ما أدى إلى اعتقال الحارس أبو غزالة.

وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" وجهت دعوات لأنصارها، للمشاركة فى اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى تمهيدا لعيد "البيسح"، أو الفصح العبري.

 

 


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