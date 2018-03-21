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قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:37 ص
قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار الرئيس السيسي ونظيره السوداني





(أ ش أ)
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قال القنصل العام لجمهورية السودان بالقاهرة، الدكتور عبد الحميد البشري، إن العلاقات مع مصر تشهد أعلى مستويات التطور والاستقرار، وإن زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة، فتحت آفاقا واسعة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وبحث البشرى مع الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، السفير كرار التهامي، أمس الثلاثاء بالخرطوم، الأدوار المرتقبة للجهاز فى توفيق أوضاع الجالية السودانية بمصر، خاصة فيما يتعلق باستخراج الجواز الإلكترونى ووثائق الزواج والطلاق وشهادات المواليد وغيرها من القضايا .

وأوضح البشرى - خلال اللقاء - أن الجهاز يلعب الدور الأكبر فى فتح قنوات التواصل مع الجهات ذات الصلة من أجل إنجاز تلك المهام.

وكشف أن السلطات القنصلية المصرية بالخرطوم أصبحت تمنح السودانيين المسافرين إلى مصر تأشيرات دخول مدتها 6 أشهر، بالإضافة إلى شهرين آخرين كفترة توفيق أوضاع، وبالمقابل أيضا القنصلية السودانية بالقاهرة تمنح تأشيرات الدخول للمصريين القادمين إلى الخرطوم لمدة 6 أشهر، منوها بأن السلطات المصرية أعفت السودانيين من متأخرات الإقامات للسنوات الماضية، وأبقت على دفع عام واحد، مدللا بذلك على ما تشهده العلاقات السودانية المصرية من تطور واستقرار.

من جانبه، أكد الأمين العام لجهاز المغتربين أهمية متابعة الجالية السودانية فى مصر، بما يحتم ضرورة التواصل معها وبحث قضاياها، ووجه بالتواصل مع الجهات ذات الصلة فى السلطة القضائية والإدارة العامة للجوازات لابتعاث فرق لاستخراج الجواز الإلكترونى ووثائق الزواج والطلاق وشهادات المواليد.

 


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