قضاء الاحتلال يقرر سجن والدة عهد التميمى 8 أشهر و تغريمها 1800 دولار







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن القاضية العسكرية الإسرائيلية أقرت صفقة بخصوص والدة عهد التميمي تقضى بسجنها 8 أشهر و تغريمها 1800 دولار.