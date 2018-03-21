قضاء الاحتلال يقرر سجن والدة عهد التميمى 8 أشهر و تغريمها 1800 دولار

قضاء الاحتلال يقرر سجن والدة عهد التميمى 8 أشهر و تغريمها 1800 دولارالأربعاء، 21 مارس 2018 06:44 م
عهد التميمى
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن القاضية العسكرية الإسرائيلية أقرت صفقة بخصوص والدة عهد التميمي تقضى بسجنها 8 أشهر و تغريمها 1800 دولار.
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