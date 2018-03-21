video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتيل ومفقود وعمليات خطف بالجملة من شركة لافارج الفرنسية فى سوريا

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:50 م
قتيل ومفقود وعمليات خطف بالجملة من شركة لافارج الفرنسية فى سوريا جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية





عين عيسى (أ ف ب)
إضافة تعليق

تعرض عدد كبير من الموظفين السوريين فى شركة "لافارج" الفرنسية الاسمنتية للخطف فى سوريا خلال سنوات النزاع، قتل بعضهم وفقد آخرون، بحسب شهادات عدة جمعتها وكالة فرانس برس، فى وقت تواجه الشركة القضاء الفرنسى بتهمة "تمويل الارهاب" وتعريض حياة موظفيها للخطر.

فى 2013، أوقف جهاديون ياسين اسماعيل الموظف فى الشركة الفرنسية منذ 2009 وقتلوه بعد أشهر من الاحتجاز، بحسب ما روى لفرانس برس أفراد من عائلته وثلاثة من زملائه فى بلدتهم عين عيسى فى محافظة الرقة فى شمال سوريا.

وروى أحد أقربائه ياسين ياسين أن عمل اسماعيل فى لافارج لعب دورا فى مقتله. "فالمصنع كان موجودا فى منطقة يسيطر عليها الاكراد، واتهمه تنظيم الدولة الاسلامية بانه جاسوس للاكراد".

واختفى فى 2013 موظف آخر فى لافارج يدعى عبد الحمادة. وبحسب أربعة من زملائه التقتهم وكالة فرانس برس، خطف عبد الحمادة الذى كان يعمل كميكانيكى فى مصنع لافارج، فى حلب على بعد 150 كيلومترا الى غرب مكان وجود فرع الشركة السوري، وقتل على الارجح.

فى نوفمبر 2016، تقدم 11 موظفا سابقا وشركة شيربا الفرنسية بشكوى ضد لافارج وفرعها السورى وعدد من المسؤولين، بتهمة "تمويل الارهاب" و"التعريض المتعمد لحياة الغير للخطر".

وأقر برونو بيشو، رئيس شركة لافارج سوريا بين 2008 و2014 والذى اوقف قيد التحقيق فى ديسمبر الماضي، أمام المحققين بأن شركته دفعت بين نوفمير 2013 ويوليو 2014، حوالى عشرين ألف دولار شهريا لتسهيل تنقل الموظفين والسلع، وقسم من هذه الاموال دفع بعد مقتل ياسين اسماعيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبرمان: الغارة على المفاعل النووى فى سوريا 2007 رسالة إلى الأعداء

جيش الاحتلال ينشر صورًا لطائرات قصفت مفاعلا نوويا سوريا عام 2007

قتيل

مفقود

عمليات خطف

شركة لافارج الفرنسية

سوريا




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة