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الأربعاء، 21 مارس 2018 06:49 م
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قائد القيادة الوسطى الأمريكية يصل سلطنة عمان فى زيارة رسمية

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:36 م
قائد القيادة الوسطى الأمريكية يصل سلطنة عمان فى زيارة رسمية قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول جوزيف إل. فوتيل





أ ش أ
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وصل قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الفريق أول جوزيف إل. فوتيل، اليوم الأربعاء، إلى مسقط فى زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه من المقرر أن يلتقى "إل فوتيل" خلال الزيارة، وزير الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى.

 

 

 


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