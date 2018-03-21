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فيديو.. 11 فنانًا يصدرون أغنية "كلنا معاك" لدعم السيسى

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:58 ص
فيديو.. 11 فنانًا يصدرون أغنية "كلنا معاك" لدعم السيسى أغنية "كلنا معاك" لدعم الرئيس السيسى





كتب محسن البديوى
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أنتجت قناة العاصمة، أغنية "كلنا معاك" لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

 

وشارك فى غناء الأوبريت، أكثر من 11 فنانًا ومغنيًا، وأبرزهم "خالد سليم، محمد عدوية، رنا سماحة، آية عبد الله"، ومن تأليف الشاعر فوزى إبراهيم، والألحان والتوزيع محمد رحيم، وتم تصوير الكليب فى استوديوهات العاصمة، والأماكن السياحية فى مصر مثل الحسين.

 

كما شارك عدد كبير من نجوم الفن مثل "أحمد فلوكس، وتامر عبد المنعم،  وهشام ماجد، وأحمد السبكى، ونجوم مسرح مصر، وأحمد جميل".

 

وجاءت كلمات الأغنية: "كلنا وياك هنكملها، والشيلة هنشيلها معاك، كلنا كلنا معاك، قلبنا حلمنا معاك، ربنا جابلنا نصرنا حلمنا، كلنا معاك".


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