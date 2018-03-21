video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. مستقبل وطن بأسيوط يستعرض انجازات السيسي في مؤتمر جماهيري

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:32 م
فيديو وصور.. مستقبل وطن بأسيوط يستعرض انجازات السيسي في مؤتمر جماهيري مستقبل وطن بأسيوط يستعرض انجازات السيسي في مؤتمر جماهيري حاشد





أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

قال المهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الأربع الماضية إعادة بناء قدرات القوات المسلحة ورجال الشرطة لتكون قوة ردع لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار الوطن، فضلا إجراء مسح طبي لـ 5 ملايين مواطن مصري من فيرس " سي" وإطلاق مبادرة مصر خالية من المرض مع حلول 2020، كما شهدت مصر ارتفاع الاحتياط النقدي الأجنبي إلى حوالي 42 مليار دولار بعد أن كان 6 مليار دولار في 2014، بالإضافة إلي  زيادة حجم  الصادرات المصرية بالخارج و انخفاض الواردات.

ودعا رئيس حزب مستقبل وطن، المصريين إلي الخروج في أيام 26,27,28 مارس الجاري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط تحت عنوان " على العهد دائما .. نرى فيك مستقبل وطن " بحضور النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب والمهندس أحمد صبري أمين التنظيم و المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  ومحمد حمدي الدسوقي والدكتورة اليزابيث شاكر ومرتضي العربي وسهير الحادي أعضاء مجلس النواب والدكتور علي مهران منسق حملة كلنا معك من أجل مصر بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الحزب بالصعيد .

 

مستقبل وطن بأسيوط (1)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (2)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (3)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (4)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (5)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (6)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (7)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (8)
 

 

مستقبل وطن بأسيوط (9)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بدء مؤتمر حزب مستقبل وطن بأسيوط لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

اسيوط

اخبار مصر

اخبار اسيوط

مستقبل وطن

الانتخابات الرئاسية

السيسي




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة