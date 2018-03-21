فيديو.. وزير البيئة: 80 مليون طن قمامة مخلفات المصريين خلال العام الواحد







كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مشكلة المخلفات الصلبة فى مصر لا زالت مستمرة، وأن مشكلة المخلفات الصلبة كلها زراعية صناعية وبلدية وطبية ومخلفات خطيرة وإلكترونية وتقدر بحوالى 80 مليون طن خلال العام الواحد، منها 20 مليون طن قمامة فقط، مضيفا أن وضع منظومة القمامة الحالى لا يمكن أن يستمر عليه، ومشير إلى أن هناك تطوير فى المنظومة الجديد لحل مشكلة القمامة.

وأضاف فهمى خلال حواره عبر برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع خلال فضائية "on live"، أن المنظومة هى عبارة عن القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلى وشركات جامعى القمامة والتى توفر خدمة الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائى من البقايا طبقا للشروط المقيدة بالعقود.

وتابع خالد فهمى: " الوزارة تعمل على تنوع مصادر تمويل منظومة النظافة الجديدة، والتمويل يأتى من عدة مصادر منها تحصيل الضريبة العقارية، 30 % وزارة المالية، و15% من أرصدة الصناديق، 25% للضرائب العقارية بالمحافظات".