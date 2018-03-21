فيديو.. مواطنون يشكون حال التعليم فى مصر.. والسيسى: وضعنا برنامجًا لإصلاحه







كتب محسن البديوى

انتقد عدد من المواطنين، خلال برنامج "حوار شعب ورئيس"، النظام التعليمى فى مصر، معربين عن أملهم فى إصلاحه، مطالبين الرئيس بالعمل على تحسين نظام التعليم، لأنه أساس تقدم الأجيال القادمة.

فيما رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع المخرجة ساندرا نشأت خلال "حوار شعب ورئيس"، قائلًا إن هناك قرارًا بأن يعمل التعليم الجامعى مع أحسن 50 جامعة فى العالم.

وتابع السيسى: التعليم الحقيقى غائب منذ سنوات طوال منذ أكثر من 30 سنة، إحنا خدنا خطوات لتحسين التعليم، وكلفنا الجامعات الحكومية بعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية الدولية صاحبة التصنيف الأعلى فى العالم".

وقال: "الدستور يفرض علينا مجانية التعليم، وهو ما يشكل صعوبات أمام تطوير التعليم بشكل حقيقى، مضيفًا أن برنامج إصلاح التعليم سيطلق العام الحالى أو المقبل، وسيستمر لمدة 14 سنة، حتى نجد نتاجًا حقيقيًا لما نتمناه".