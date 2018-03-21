video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. مفتى الجمهورية لرئيس باكستان: مصر صامدة فى حربها ضد الإرهاب

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:46 م
فيديو.. مفتى الجمهورية لرئيس باكستان: مصر صامدة فى حربها ضد الإرهاب مفتى الجمهورية خلال اللقاء





كتب لؤى على
إضافة تعليق

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن مصر صامدة فى حربها ضد الإرهاب وستقضى عليه بإذن الله بجهود أبنائها المخلصين، مشيرا أن الجميع جنود فى معركة الحق فمحاربة الأفكار الضالة تتساوى ومعركة الميدان. 

وشدد مفتى الجمهورية فى لقائه برئيس جمهورية باكستان ممنون حسين أمس فى القصر الرئاسى بالعاصمة إسلام أباد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له وأن العالم ليس بمنأى عن هجماته مما يحتم على الجميع الاتحاد فى مكافحته والقضاء عليه فكرياً وأمنيا.

 

واستعرض مفتى الجمهورية مع الرئيس الباكستانى التطورات الإيجابية التى حدثت فى مصر فى الجوانب السياسية والتشريعية والاقتصادية موضحاً أن القيادة المصرية والشعب المصرى مصممان على تجاوز التحديات التى تمر بها البلاد والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

 

وأشار المفتى إلى ضرورة أن ننقى رسالة الإسلام النبيلة التى تتمثل فى الرحمة والسلام من تلك المغالطات والممارسات التى ظهرت من أولئك المتطرفين والإرهابيين الذين يشوهون تعاليم الإسلام السمحة أمام العالمين.

 

أشار مفتى الجمهورية أن فتاوى دار الإفتاء نابعة من صميم وظيفتها فى بيان صحيح الدين موضحا أن فتاواها تعبر عن منهج ثابت ورصين على مدار تاريخها يستقى أهدافه من المصالح العليا للدين والوطن.

 

وعرض مفتى الجمهورية ما تقوم به دار الإفتاء من جهود كبيرة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمى لتحصين الشباب من الوقوع فى براثن هذا الفكر المنحرف باللغات الأجنبية.

 

من جانبه، أكد الرئيس الباكستانى لمفتى الجمهورية اعتزازه بمصر قيادة وشعبا باعتبارها من أهم دول المنطقة داعيا إلى تعزيز التعاون الدينى بين باكستان والمؤسسات الدينية واستئناف القوافل العلمية بين علماء الدار ونظرائهم فى باكستان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى بالعاصمة الأفغانية كابول

دار الافتاء

باكستان

مفتى الجمهورية




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة