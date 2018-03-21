فيديو..محافظ كفرالشيخ يناقش الاستعدادات للإنتخابات ويخصص أراضي لإقامة مشروعات







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المجلس التنفيذي الشهرى لمحافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وأمانة سر المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، عدد من القرارات والموضوعات الهامة والمشروعات، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية .

وناقش المجلس التنفيذي، الاستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية 2018، والمقرر لها في 26، 27، 28 مارس الجارى، بمشاركة جميع أجهزة محافظة كفرالشيخ التنفيذية، مشدداً برفع درجة الاستعداد حتى الانتهاء من العملية الانتخابية، بعد ان تمت مراجعة جميع احتياجات وأدوات العملية الانتخابية، مع انعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، قائلاً " كفرالشيخ جاهزة للإنتخابات الرئاسية 2018".

ووافق تنفيذى كفرالشيخ على، تخصيص 1050 م2، تبرع المواطن " خ.ف.م.س " لإقامة وحدة صحية عليها بقرية أبو قطفة بمركز بيلا، كما وافق على تخصيص 176م2، داخل الحيز العمرانى لقرية العباسية بالرياض، لإقامة مكتب بريد، ووافق على تخصيص مساحة 5200م2، لإقامة مدرسة مصرية تعمل على غرار النموذج الياباني بقرية الغبايشة بمركز يبدى سالم، كما وافق التنفيذي الشهرى على اطلاق اسم مجدى عباس عبيدى على مدرسة العبايدة، كما وافق التنفيذي على تخصيص مساحة 6 قراريط بقرية جاد الله بمركز سيدى سالم لإقامة وحدة صحية عليها، كما وافق التنفيذي الشهرى على تخصيص 84 م2 بقرية دمرو بمركز سيدى سالم لإقامة مكتب بريد عليها .

كما وافق المجلس، على قبول تبرع موظفى الدولة بمحافظة كفرالشيخ، بيوم من أساسى المرتب شهرياً لمدة عام، لصالح صندوق تحيا مصر، ويقدم الموظف طلب بقبول التبرع لرئيسه المباشر موقع من الموظف برغبته فى التبرع، لصالح صندوق تحيا مصر لتنمية سيناء، لافتاً ان اسهامات صندوق تحيا مصر لمحافظة كفرالشيخ بلغت مليار و 300 مليون جنيه خلال عامين بقطاعات الصحة، والقرى الفقيرة، والأسر الأولى بالرعاية، ومشروعات الفئات المستهدفة، وسيظل صندوق تحيا مصر هو الوعاء القانونى لقبول تبرع المصريين من أجل مصر في رحلة عطاء مستمرة .

ووافق تنفيذى كفرالشيخ، على تخصيص مساحة 450م2، أرض فضاء أملاك دولة بمساكن مدينة برج البرلس، وذلك لإقامة مدرسة للتمريض وسكن للأطباء عليها، حيث كلف " المحافظ " بتوفير أرض بكل مدينة لإقامة مدرسة تمريض عليها بجميع مدن المحافظة، كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 7347م2 وذلك لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على النظام الياباني بقرية دقميرة بمركز كفرالشيخ، ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 2021م2 على ترعة القاصد بالحمراوى بمركز كفرالشيخ، ملك الوحدة القروية بالحمراوى، لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها.

كما وافق، على تحصيل غرامة 2000 جنيه على مركبات التكتوك، و 5000 جنيه غرامة على السيارات التي تقوم بالغسيل في الطرق العامة والشوارع الرئيسية مما يترتب عليه الحوادث ومخالفة القواعد العامة للنظافة وإهدار المياه، مع تخصيص 40% من قيمة الغرامة للضابطين من الوحدات المحلية وأفراد قوات الشرطة، ووافق على تخصيص مساحة 2 فداناً و 18 قيراطاً بقرية ابشان لإقامة مدرسة يابانية عليها، ووافق التنفيذي على تخصيص مساحة 392م2 أملاك دولة بقرية الملاحة بمركز سيدى سالم لإقامة وحدة بيطرية عليها .

وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، ورئيسها المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس الإدارة، على الجهود المبذولة في جودة المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، والجهود المتميزة في ترشيد مياه الشرب من خلال " الحملة القومية لترشيد المياه " مكلفاً ان يتم برنامج التوعية كل أسبوعية في قرية من قرى المحافظة، متوجهاً بالشكر للقائمين على الحملة.