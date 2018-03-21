فيديو.. قيادات الداخلية يقدمون الهدايا للسيدات بدور المسنات بمناسبة عيد الأم







كتب محمود عبد الراضى

فى لفتة إنسانية، توجه عددًا من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ومدراء الأمن والشرطة النسائية، لعدد من دور المسنين لزيارة السيدات المسنات، وتقديم الهدايا لهن فى عيد الأم.

وجاءت هذه التحركات، بناء على توجيه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باحترام قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على أن رسالة الأمن لا تحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان.