فيديو.. شاب للرئيس: لا نشعر بالإنجازات.. والسيسى: نعمل للمستقبل







كتب محسن البديوى

انتقد عدد من المواطنين الأوضاع المعيشية، وذلك خلال برنامج "حوار شعب ورئيس"، حيث قال أحد الشباب: "الرئيس بيعمل لقدام، بس لازم يعيش الشباب الوقت الحاضر، ويعملهم مستقبل برضه"، وأضافت إحدى الفتيات: عمالين يقولوا إنجازات إنجازات وقناة السويس ومعرفش إيه!!.. ومش حاسة إن دى حاجة تمس المواطنين فى حاجة".

كما أشاد البعض بالمشروعات القومية الكبرى التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى، بعد أن استلم "البلد خرابة" - حسب قولهم، فيما رد مواطن بالقول: "الفقير استفاد إيه بيها!".

من جانبه علق الرئيس، خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت فى فيلم بعنوان "شعب ورئيس" بالقول، إن الشاب فى عمر 18 عامًا سيكون المستفيد الأكبر لما يتم إنجازه خلال الفترة الحالية، مضيفًا: "كل ما يحدث الآن لصالح الشباب، لأننا لو نفذنا إصلاحات للحاضر فقط لكان الأمر أيسر من ذلك، ولكن نعمل للمستقبل".

وتابع: "لو لم نعمل للمستقبل وقتها هيقولوا ضيعنا، كنا بنقول عليه وطنى وبيحب بلده، ولكنه ضحك علينا والبلد هتخرب".

وأوضح أن البنية الأساسية كانت متواضعة، والدولة تعمل على تحسينها، متابعًا: "أستخدم تعبيرات منضبطة، ولكن لا توجد بنية أساسية، وكان من السهل تقديم أمور تحسن الحياة اليومية، ولكن ستكون وهمية ولا تساعد الوطن فى المستقبل وتحقيق التنمية الحقيقية".