فيديو.. سجينات يغنين لأمهاتهن من خلف الأسوار "ست الحبايب يا حبيبة"







كتب محمود عبد الراضى

حرصت مجموعة من السجينات داخل سجن النساء في القناطر الخيرية، على الغناء لـ"ست الحبايب"، تزامناً مع احتفالات عيد الأم، ورغم أنهن خلف الأسوار، إلا أن ذلك لم يمنعهن من الغناء للأم، وذلك على هامش احتفالية وزارة الداخلية بالأمهات السجينات.

كانت وزارة الداخلية، نظمت حفلاً للأمهات السجينات، بحضور عدداً من الفنانين والمشاهير، وتم توزيع الهدايا عليهن فى عيد الأم، يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتبنى فلسفة عقابية جديدة، قائمة على احترام المواطنين.