فيديو جراف.. للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبة

فيديو جراف.. للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبةالأربعاء، 21 مارس 2018 06:18 م
حجاج
إعداد محمود عبد الراضى - تصميم منال الليثى
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بعد انتهاء مديريات الأمن من إجراء قرعة الحج، وإعلان أسماء الفائزين، يقدم "اليوم السابع" للقراء عرضا بالمستندات المطلوبة قبل السفر:
جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق - إن وجد – لا تقل مدة صلاحيته عن سنة.
صورتان حديثة مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.
البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم "لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية".
صحيفة حالة جنائية مميكنة "فيش الحج".
بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم - إن وجدوا - فى سن التجنيد.
موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.
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