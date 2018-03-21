فيديو.. انقلاب "تريلا" بعد اصطدامها بـ"ملاكى" يعيق المرور بالطريق الدائرى

فيديو.. انقلاب "تريلا" بعد اصطدامها بـ"ملاكى" يعيق المرور بالطريق الدائرىالأربعاء، 21 مارس 2018 07:55 م
انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انقلبت سيارة نقل ضخمة "تريلا" منذ قليل فى الطريق الدائرى المؤدى إلى 6 أكتوبر بعد نزلة الرماية حيث اصطدمت "التريلا" بسيارة ملاكى وتسبب الحادث فى إغلاق الطريق وخلق حالة من الزحام فيما انتقل رجال المرور للتعامل مع الموقف وتسيير الحركة وحتى موعد كتباة هذه السطور لم يتسنى لـ"اليوم السابع" وجود ضحايا للحادث من عدمه.
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