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فيديو.. الرئيس السيسى يرد على مواطن يستفسر عن تدخل الجيش فى الاقتصاد

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 ص
فيديو.. الرئيس السيسى يرد على مواطن يستفسر عن تدخل الجيش فى الاقتصاد الرئيس السيسى يرد على مواطن ينتقد تدخل الجيش فى الاقتصاد





كتب محسن البديوى
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رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على سؤال أحد المواطنين، خلال الفيديو الذى عرضه برنامج "حوار شعب ورئيس"، حيث استفسر فيه عن تدخل الجيش فى الاقتصاد، بالقول: "بحس إن الجيش دولة لوحده.. هو من البلد والشعب، ولكن لا أعتقد أنهم متخصصون فى الاقتصاد".

بدوره قال الرئيس، خلال لقائه ببرنامج "حوار شعب ورئيس"، مع ساندرا نشأت، إن اقتصاد القوات المسلحة لا يمثل سوى 2 أو 3% فقط من إجمالى الناتج المحلى، المقدر بـ4.3 تريليون، مستطردًا: "لو اقتصاد القوات المسلحة 50% اتباهى بذلك، لكن هذا كلام غير مضبوط وبلاش حد ياخد المعلومة ويرددها دون تفكير، وأنا بتكلم فى 2 أو 3%، وبندخل فى القطاعات بنسبة بسيطة لضبط السوق، وهذه إجراءات أمرت الجيش بعملها".


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ساندرا

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الرئيس السيسى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Dr.Ibrahim Oshalla

شكرا جيشنا العظيم

لو لم يتدخل الجيش فى الاقتصاد لأصبح الوضع على محدود الدخل لايطاق .... هذه حقيقة بعد 25 يناير ظهرت فئة من الشعب المصرى لاترحم الفقير والمحتاج ورفعوا أسعار كل شئ تحت بند ارتفاع سعر الدولار ......... ولولا تدخل الجيش لأصبح الوضع كارثيا ............ شكرا على الفكر الراقى وسرعة الانجاز على أرض الواقع ........ ممكن يكون التقدم بطء نسبيا بالنسبة لبعض المحاور ولكن اجمالى الوضع فى تحسن .

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