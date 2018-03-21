فيديو.. أهالى قرية الهنداو بالداخلة يدشنون فيلما وثائقيا عن إنجازات السيسى







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذ عدد من شباب حملة "كلنا معك من أجل مصر" فى قرية الهنداو بالداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، فيلما وثائقيا عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه الرئاسة وعرض الإنجازات التى تحققت فى قطاعات الطرق وقناة السويس الجديدة، ومشروع الريف المصرى الجديد، ومشروع الإسكان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، والمزارع السمكية، والصوب الزراعية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية بالقرى، والمدن والاكتشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعى ، بجانب الإنجازات التى تحققت فى قرية الهنداو فى كافة المجالات التنموية والمرافق والخدمات .

أشرف على المادة الفيلمية صلاح سعداوى منسق حملة "كلنا معك من أجل مصر" بالقرية، ورؤية فنية الدكتور محمود محمد صالح، ومونتاج عبد المنعم غانم، وإخرج الفيلم عماد الجبالى، حيث تضمن الفيلم لقطات من خطب الرئيس، ولقطات عن دعم أهالى القرية للرئيس السيسى فى الانتخابات المرتقبة خلال أيام.