فيديو.. أحد أصحاب المعاشات للرئيس: "خلى بالك مننا".. والسيسى: "هنحسن أوضاعكم"







كتب محسن البديوى

طالب أحد المواطنين، من أصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاهتمام بأصحاب المعاشات، قائلًا: "بقوله يخلى باله من بتوع المعاشات.. فهؤلاء مش هيعشيوا أكتر ما عاشوا!".

فيما رد السيسى، خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت فى فيلم بعنوان "شعب ورئيس"، على رسالة المواطن، قائلًا: "أعلم أن الزيادة المقدمة لا تقارن بحجم المطلوب، ونتمنى تحسين الأوضاع بشكل أكبر، وهى إستراتيجيتنا، حيث إن المرضى من أصحاب المعاشات مرتبهم يضيع على العلاج".