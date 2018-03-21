فيديو.. أحد أصحاب المعاشات للرئيس: "خلى بالك مننا".. والسيسى: "هنحسن أوضاعكم"الأربعاء، 21 مارس 2018 03:16 ص
الرئيس يرد على أصحاب المعاشات
كتب محسن البديوى
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طالب أحد المواطنين، من أصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاهتمام بأصحاب المعاشات، قائلًا: "بقوله يخلى باله من بتوع المعاشات.. فهؤلاء مش هيعشيوا أكتر ما عاشوا!".
فيما رد السيسى، خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت فى فيلم بعنوان "شعب ورئيس"، على رسالة المواطن، قائلًا: "أعلم أن الزيادة المقدمة لا تقارن بحجم المطلوب، ونتمنى تحسين الأوضاع بشكل أكبر، وهى إستراتيجيتنا، حيث إن المرضى من أصحاب المعاشات مرتبهم يضيع على العلاج".
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