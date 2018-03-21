فيدو.. عرض فيلم "الغالية" خلال احتفالية تكريم الأم المثالية بحضور الرئيس

فيدو.. عرض فيلم "الغالية" خلال احتفالية تكريم الأم المثالية بحضور الرئيسالأربعاء، 21 مارس 2018 03:28 م
السيسي فى احتفالية الأم المثالية
كتب محمد شعلان _ ريهام عبد الله
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شهدت احتفالية تكريم الأم المثالية اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم "الغالية" أثناء فعاليات الاحتفال وتكريم الأمهات المثاليات والمرأة المصرية بفندق الماسة.
وعرض الفيلم نماذج نجاح لسيدات مصريات نجحن فى تربية أبنائهن وتعليمهن، رغم إصاباتهن وإعاقاتهن.
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