فقدان 14 بعد انقلاب سفينة صينية قبالة سواحل ماليزيا







كوالالمبور (رويترز)

قال مسؤولون، إن شخصا لقى حتفه غرقا بينما فُقد 14 آخرون، بعد انقلاب سفينة تجريف رمال صينية قبالة ولاية جوهور جنوب ماليزيا اليوم الأربعاء.

وقال وكالة تنظيم الملاحة البحرية الماليزية فى بيان إن ثلاثة صينيين من أعضاء الطاقم جرى إنقاذهم بعد أن تلقت السلطات تقارير بأن السفينة (جيه.بي.بى بونغ تشانغ 8) انقلبت فى مياه باريت جاوة فى منطقة موار فى الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت المحلى (0050 بتوقيت جرينتش).

وقالت الوكالة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، مع تحريك قاربى دورية، كانت السفينة المملوكة للصين تحمل طاقما مؤلفا من ماليزى وإندونيسى و16 صينيا.