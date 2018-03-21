فرنسا: وفرة انتاج الصلب سبب التوترات الدولية فى التجارة العالمية

فرنسا: وفرة انتاج الصلب سبب التوترات الدولية فى التجارة العالميةالأربعاء، 21 مارس 2018 12:00 ص
قمة العشرين- أرشيفية
(رويترز)
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قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير، الثلاثاء، بعد انتهاء اجتماع مجموعة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس إن أوضاع التجارة غير العادلة ووفرة انتاج الصلب هما السبب الأساسى للتوترات الدولية بشأن التجارة.
وقال لومير هذا الاجتماع لمجموعة العشرين كان مفيدا فعلا لأنه ساعدنا فى فهم الصعوبات التى تواجهها كل دولة، وساعدنا فى اتخاذ مسار.. خطوة فى الاتجاه الصحيح مضيفا أن مجموعة العشرين اعترفت بمشكلة الطاقة الانتاجية الفائضة فى الصلب.
ومضى قائلا أوضاع التجارة غير العادلة هى أيضا سبب أساسى لما نواجهه من صعوبات.
وقال الوزير الفرنسى إن من المهم للغاية تفادى أى خيار أحادى قد يعرض النمو للخطر، مثل إجراءات الحماية التجارية.
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