فرنسا: إضراب العاملين فى السكك الحديدية غدا سيؤثر على 50% من حركة القطارات







باريس أ ش أ

قال رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (إس إن سى اف) جييوم بيبى، إن إضراب العاملين بالشركة المرتقب غدا الخميس، سيؤثر على أكثر من 50% من حركة القطارات بدرجات متفاوتة من مناطق إلى أخرى.

وأضاف رئيس الشركة - فى مقابلة مع إذاعة (ار تى ال) اليوم الأربعاء - أنه سيتم تسيير خلال الإضراب 40% من القطارات السريعة (تى جى في) التى تربط بين المدن الكبرى داخل وخارج فرنسا، بينما ستصل هذه النسبة إلى 25% بالنسبة للقطارات التى تربط المدن داخل البلاد فقط.

وأوضح أن الشركة ستتخذ كافة التدابير لتخفيف تداعيات الإضراب على المسافرين،لافتا إلى أن اضطراب حركة القطارات سيبدأ مساء اليوم وسينتهى صباح بعد غد الجمعة .

يأتى هذا الإضراب احتجاجا على الإصلاحات فى قطاع السكك الحديدية التى تعتزم الحكومة الفرنسية تمريرها بنظام المراسيم أى دون اشتراط موافقة البرلمان قبل الصيف المقبل.

ومن أكثر النقاط الحساسة فى الإصلاحات التى تريد الحكومة تمريرها، إلغاء نظام العقود الخاصة للعاملين فى قطاع السكك الحديدية والتى تضمن لهم العديد من الامتيازات المالية والاجتماعية على أن يتم تطبيق ذلك على التعيينات الجديدة دون المساس بالموظفين الحاليين.