غرفة مواد البناء: احتياطى مصر من الجرانيت يقدر بـ36 مليار متر مكعب







كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر لديها احتياطيات ضخمة من الجرانيت تقدر بنحو 36 مليار متر مكعب فى كلا من محافظة أسوان ووادى العلاقى ومحافظة جنوب سيناء، داعيا إلى ضرورة التعاون بين مصر والإمارات من أجل الاستفادة من تصدير المواد الخام المصرية وتصنيعها بإمارة الشارقة.

وأضاف خلال لقاء وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى بوفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة برئاسة سلطان عبد الله بن هده السويدى، أن مصر من أغنى دول العالم فى الرمل الزجاجى الذى تقوم عليه صناعة الزجاج، بالإضافة إلى الكثير من الخامات التعدينية، داعيا الوفد الاماراتى إلى ضرورة زيارة واحة سيوه للإطلاع على حجم وجودة الملح المصرى المطلوب عالميا.

من جانبه قال محمد المشرخ المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر، أن المنتجات المصرية التى سيتم تصنيعها داخل إمارة الشارقة أو أى من الإمارات الأخرى وتم تصديرها الى دول الخليج فإنها سيتم معاملتها كمنتجات إماراتية.