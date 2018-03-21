video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة مواد البناء: احتياطى مصر من الجرانيت يقدر بـ36 مليار متر مكعب

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:05 م
غرفة مواد البناء: احتياطى مصر من الجرانيت يقدر بـ36 مليار متر مكعب المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات





كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

قال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر لديها احتياطيات ضخمة من الجرانيت تقدر بنحو 36 مليار متر مكعب فى كلا من محافظة أسوان ووادى العلاقى  ومحافظة جنوب سيناء، داعيا  إلى ضرورة التعاون بين مصر والإمارات من أجل الاستفادة من تصدير المواد الخام المصرية وتصنيعها بإمارة الشارقة.

وأضاف خلال لقاء وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى بوفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة برئاسة سلطان عبد الله بن هده السويدى، أن مصر من أغنى دول العالم فى الرمل الزجاجى الذى تقوم عليه صناعة الزجاج، بالإضافة إلى الكثير من الخامات التعدينية، داعيا الوفد الاماراتى إلى ضرورة زيارة واحة سيوه للإطلاع على حجم وجودة الملح المصرى المطلوب عالميا.

من جانبه قال محمد المشرخ المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر، أن المنتجات المصرية التى سيتم تصنيعها داخل إمارة الشارقة أو أى من الإمارات الأخرى وتم تصديرها الى دول الخليج فإنها سيتم معاملتها كمنتجات إماراتية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تحديث الصناعة" يبحث تطوير قطاع الرخام والجرانيت بعدد من المحافظات

الإنتاج الحربى توقع مذكرة تفاهم مع شركة عمانية لإنتاج الرخام والجرانيت

انخفاض صادرات الجرانيت والرخام 13% لتسجل 19 مليون دولار خلال ديسمبر 2017

غرفه مواد البناء

احمد عبد الحميد

احتياطى مصر من الجرانيت




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة