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غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:39 م
غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات انقطاع الكهرباء - ارشيفيه





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،فصل التيار الكهربى،عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لاجراء الصيانة الدورية للمحولات.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر،فى بيان له اليوم أن سيتم فصل التيار الكهربى عن مكتب بريد حفر الباطن والمنطقة المحيطة به،ومركز الدفاع المدنى، ومحطة الصرف الصحى بحفر الباطن ومنطقة الملاحة ومدرسة طه حسين والمنطقة المحيطة بها والمخابز بمنطقة الملاحة وطه حسين وذلك غدا الخميس بدأ من  الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
 
 

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