غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

غدا .. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولاتالأربعاء، 21 مارس 2018 12:39 م
انقطاع الكهرباء - ارشيفيه
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،فصل التيار الكهربى،عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لاجراء الصيانة الدورية للمحولات.
وأكد مركز عمليات البحر الأحمر،فى بيان له اليوم أن سيتم فصل التيار الكهربى عن مكتب بريد حفر الباطن والمنطقة المحيطة به،ومركز الدفاع المدنى، ومحطة الصرف الصحى بحفر الباطن ومنطقة الملاحة ومدرسة طه حسين والمنطقة المحيطة بها والمخابز بمنطقة الملاحة وطه حسين وذلك غدا الخميس بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة