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الأربعاء، 21 مارس 2018 01:14 م
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غدا.. توقيع برتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والبنك الأهلى

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:31 ص
غدا.. توقيع برتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والبنك الأهلى الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع





كتب زكى القاضى
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تشهد الهيئة العربية للتصنيع، غدا توقيع برتوكول تعاون بين البنك الأهلى المصرى والهيئة العربية للتصنيع فى مجالات مُتعددة، بالإضافة إلى توقيع عقد توريد المرحلة الأولى من اللمبات الليد المُوفرة للطاقة الحديثة لأفرع البنك الأهلى بقيمة 80 مليون جنيه. 

يحضر اللقاء، هشام عُكاشه رئيس البنك الأهلى المصرى، وقيادات البنك، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 
 
 
 
 

 


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