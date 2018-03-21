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الأربعاء، 21 مارس 2018 09:05 م
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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:20 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة سنترال - أرشيفية





شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة متواصلة.

وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.


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