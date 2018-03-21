عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعةالأربعاء، 21 مارس 2018 08:20 م
سنترال - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة متواصلة.
وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.
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