عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة







شمال سيناء - محمد حسين

عادت قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة متواصلة.

وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.