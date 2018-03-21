على طريقة توم هانكس.. العثور على سائح مفقود منذ أمس على جزيرة بالغردقة

على طريقة توم هانكس.. العثور على سائح مفقود منذ أمس على جزيرة بالغردقةالأربعاء، 21 مارس 2018 04:01 م
السياح بالغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، العثور على السائح النمساوى المفقود أثناء رحلة بحرية أمس، مؤكدا أن السائح وصل لإحدى الجزر البحرية، وتم العثور عليه هناك بعد قضائه ليلة عليها.
وكان حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أمس الثلاثاء قد أكد فقدان سائح نمساوى الجنسية خلال قيامه برحلة بحرية مع مجموعة سياح بالغردقة، حيث عاد اللنش الذى كان يقلهم خلال الرحلة بدونه، وتم الدفع بلنش الانقاذ التابع للجمعية للبحث عنه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الانقاذ البحرى، أن سائح يدعى ويمر شلفستر، نمساوى الجنسية يبلغ من العمر 55 عاما خرج فى رحلة بحرية " كيت سيرف" على متن لنش سياحى يدعى نيمار، بمنطقة شمال الغردقة، حيث عاد اللنش بدونه.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة