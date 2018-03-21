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على طريقة توم هانكس.. العثور على سائح مفقود منذ أمس على جزيرة بالغردقة

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:01 م
على طريقة توم هانكس.. العثور على سائح مفقود منذ أمس على جزيرة بالغردقة السياح بالغردقة - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، العثور على السائح النمساوى المفقود أثناء رحلة بحرية أمس، مؤكدا أن السائح وصل لإحدى الجزر البحرية، وتم العثور عليه هناك بعد قضائه ليلة عليها.
 
 
وكان حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أمس الثلاثاء قد أكد فقدان سائح نمساوى الجنسية خلال قيامه برحلة بحرية مع مجموعة سياح بالغردقة، حيث عاد اللنش الذى كان يقلهم خلال الرحلة بدونه، وتم الدفع بلنش الانقاذ التابع للجمعية للبحث عنه.
 
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الانقاذ البحرى، أن سائح يدعى ويمر شلفستر، نمساوى الجنسية يبلغ من العمر 55 عاما خرج  فى رحلة بحرية " كيت سيرف" على متن لنش سياحى يدعى نيمار، بمنطقة شمال الغردقة، حيث عاد اللنش بدونه.
 
 
 
 

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