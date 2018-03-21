على الحجار يغنى "اللى بنا مصر" بمؤتمر دعم السيسي فى ميدان مصطفى محمود







كتب محمد صبحى

شارك الفنان على الحجار فى حضور المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب بدائرة الدقى والعجوزة بميدان مصطفى محمود، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية الجارية المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى. وقدم الحجار خلال مشاركته بالمؤتمر أغنية "اللى بنا مصر كان فى الأصل حلوانى"، وعدد آخر من الأغانى . ووجه الحجار الشكر للنائب عبد الرحيم على لدعوته للمشاركة فى حضور المؤتمر الداعم للرئيس السيسى، مطالبا جميع المشاركين بضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات أمام صناديق التصويت، فيما تفاعل المشاركون مع أغانيه ورددوا هتافات مؤيدة للسيسي.

من جانبه، قال الشيخ سيد عمارة، ممثل عن وزارة الأوقاف، إن مصر هى الدولة التى ذكرت فى القرآن الكريم 5 مرات صراحة وكناية 40 مرة وهذا يدلل على مكانتها فى الإسلام، كما أن مصر ذكرت فى الإنجيل، وهى مهبط الأنبياء وان كانت السعودية شرفت بالأماكن المطهرة فإن مصر أيضا شرفت بأن الله تجلى على بقعة منها ألا وهى أرض الفيروز "سيناء" التى يدافع عنها فى هذا التوقيت شباب يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن".

وأضاف عمارة:"جئنا اليوم لنعلن للدنيا كلها أننا مع السيسي ولابد ولزاما علينا أن ننزل أيام الانتخابات ونظهر للدنيا أصالة الشعب المصرى الذى سخر الله تعالى السيسى له بل للعالم كله لأن مفتاح الأمن والأمان".