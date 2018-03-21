video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

على الحجار يغنى "اللى بنا مصر" بمؤتمر دعم السيسي فى ميدان مصطفى محمود

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:18 م
على الحجار يغنى "اللى بنا مصر" بمؤتمر دعم السيسي فى ميدان مصطفى محمود على الحجار





كتب محمد صبحى
إضافة تعليق

شارك الفنان على الحجار فى حضور المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب بدائرة الدقى والعجوزة بميدان مصطفى محمود، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية الجارية المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.
 
 
وقدم الحجار خلال مشاركته بالمؤتمر أغنية "اللى بنا مصر كان فى الأصل حلوانى"، وعدد آخر من الأغانى .
 
ووجه الحجار الشكر للنائب عبد الرحيم على لدعوته للمشاركة فى حضور المؤتمر الداعم للرئيس السيسى، مطالبا جميع المشاركين بضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات أمام صناديق التصويت، فيما تفاعل المشاركون مع أغانيه ورددوا هتافات مؤيدة للسيسي.
 
 
من جانبه، قال الشيخ سيد عمارة، ممثل عن وزارة الأوقاف، إن مصر هى الدولة التى ذكرت فى القرآن الكريم 5 مرات صراحة وكناية 40 مرة وهذا يدلل على مكانتها فى الإسلام، كما أن مصر ذكرت فى الإنجيل، وهى مهبط الأنبياء وان كانت السعودية شرفت بالأماكن المطهرة فإن مصر أيضا شرفت بأن الله تجلى على بقعة منها ألا وهى أرض الفيروز "سيناء" التى يدافع عنها فى هذا التوقيت شباب يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن".
 
وأضاف عمارة:"جئنا اليوم لنعلن للدنيا كلها أننا مع السيسي ولابد ولزاما علينا أن ننزل أيام الانتخابات ونظهر للدنيا أصالة الشعب المصرى الذى سخر الله تعالى السيسى له بل للعالم كله لأن مفتاح الأمن والأمان".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد الرحيم على يمنح السيدة صاحبة صورة حمل زوجها المريض معاشا شهريا مدى الحياة.. صور

عبد الرحيم على بمؤتمر دعم السيسى: هننزل يوم الانتخابات وهنثبت إننا مصريين بجد

على الحجار

الانتخابات الرئاسية

اخبار السياسة

اخبار عاجله




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة