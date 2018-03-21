عطل فى أسانسير معهد الكبد بالمنوفية.. وعميد المعهد: "سنحاسب المقصر"

المنوفية – محمود شاكر

شهد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، حالة من القلق والرعب بين الركاب بأسانسير المعهد، عقب تواجدهم للزيارة وإغلاق الأسانسير عليهم بشكل مفاجئ، دون قدرتهم على الخروج منه، وتعطل بهم فى الطابق الخامس بالمعهد.

وقال أحد الركاب بالأسانسير رفض ذكر اسمه، إنهم تواجدوا بالأسانسير وبمجرد الصعود إليه إلا وتوقف وتعطل عن الحركة، وحاولوا أن ينادوا على أى أحد من المتواجدين خارج الأسانسير، ولكن دون أى استجابة لهم، لافتا إلى أنه فتح منفذا للهواء حفاظاً على أرواح المتواجدين بداخله، حتى تم فتح الباب.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالدايم عميد المعهد، إن توقف الأسانسير لم يتخط 15 دقيقة، وأنه كان وفقا للحمولة الزائدة به، ولم يكن بالأسانسير أى مرضى، وكان بداخله مواطنون قادمون للزيارة، إضافة إلى ممرضة من المعهد.

وأكد عميد المعهد لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التحقيق فى الواقعة بشكل كامل، وذلك لتلافى أى أخطاء من الممكن أن تحدث، وفى حالة احتياج الأسانسير إلى صيانة سيتم عملها، علاوة على مجازاة أى متسبب فى هذه الأزمة.