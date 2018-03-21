عباس شومان: علماء الأزهر يتقدمون الصفوف فى كل الاستحقاقات الوطنية







كتب لؤى على

نظمت جامعة الأزهر اليوم ندوة بعنوان " كن إيجابيا" شارك فيها الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، و الدكتورمحمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة، والعميد أحمد نصر، رئيس حى مدينة نصر، وعمداء كليات جامعة الأزهر، وعدد من الطلاب المصريين والوافدين.

وفى كلمته طالب، وكيل الأزهر، جموع الشعب المصري وخاصة الشباب بالمشاركة الإيجابية فى كل الاستحقاقات الوطنية التى ترسم خريطة مستقبل الوطن، وتعكس قدرة الشعب المصرى وحرصه على بناء الوطن واستقراره، مشددا على ضرورة مواجهة أى محاولة يائسة أو دعوة خبيثة للمقاطعة تصدر من أشخاص لا ينتمون للوطن وليس لهم هدف إلا تشويه صورته، بالمشاركة الإيجابية وإظهار الصورة الحضارية للوطن ، وما يتمتع به الشعب المصرى من فكر وثقافة راقية، ودعم جهود الدولة فى مكافحة التطرف لتحقيق الاستقرار.

وأكد وكيل الأزهر أن علماء الأزهر لا يتأخرون عن أى استحقاق وطنى ودائما يكونون فى مقدمة الصفوف، كعهدهم دائما فى قلب الوطن مدافعين عنه فى وقت الشدائد والمحن مقاتلين أوفياء، وسيظل التاريخ يكتب بحروف من نور ما يسطره الأزهر وعلماؤه من تصديهم لأى محاولة يائسة من قوى الشر التيى تحاول النيل من أمتنا بكل السبل.