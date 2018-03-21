عام جديد على صحيفة عريقة.. اليوم السابع تهنئ الوفد بذكرى تأسيسها الـ34







كتب حسن مجدى

حلم لصحفى بارز وكتيبة من الشباب الموهوبين، هكذا بدأت معظم الصحف العريقة رحلتها، وهكذا أيضا بدأت صحيفة الوفد البارزة خطواتها الأولى قبل أربعة وثلاثون عاما مشوارها كواحدة من أهم الصحف المصرية، وكتجربة فريدة للصحافة الحزبية فى وقت لم يكن أمام المواطن المصرى سوى الصحف القومية التقليدية، لتقدم لون خاص مازال حتى اليوم محتفظا بطابعه وقوته.



الراحل مصطفى شردى مؤسس صحيفة الوفد

وتتقدم "اليوم السابع" بخالص التهنئة لصحيفة الوفد العريقة، تلك الإضافة التى بدأت فى عالم الصحافة على يد الصحفى الكبير الراحل مصطفى شردى، الذى يعتبر أحد الرموز البارزة فى عالم الصحافة، وأحد الوجوه اللتى تقدر اليوم السابع مشواره بصورة خاصة، وتعتبر صورته برواز واضح فى "ممر الخالدين" الذى خصصته الصحيفة لأساتذة ورموز مهنة الصحافة على مر تاريخها مثل محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين، وعلى أمين، ومحمد التابعى، ومحمود عوض، وغيرهم من الأساتذة الراحلين والحاضرين.



الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الصحيفة

بدأ الكاتب الكبير مصطفى شردى رحلة الوفد مع مجموعة من الصحفيين الشباب وبتكليف من الزعيم فؤاد سراج الدين، مؤسس حزب الوفد الجديد، ومنذ 22 مارس عام 1984 وحتى اليوم، تقدم الصحيفة وجبة يومية تضع نصب عينيها المواطن المصرى بالدرجة الأولى، وجودة الخبر ودقته قبل أى شيء آخر.



وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد

وتتمنى اليوم السابع لصحيفة الوفد مزيدا من النجاح والازدهار تحت قيادة الأستاذ وجدى زين الدين، رئيس تحريرها وكتيبة عمله شديدة المهنية.