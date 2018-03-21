عاطل يتحرش بربة منزل تحت تأثير مخدر الاستروكس بالمطرية

عاطل يتحرش بربة منزل تحت تأثير مخدر الاستروكس بالمطريةالأربعاء، 21 مارس 2018 11:56 ص
تحرش - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل، بتهمة هتك عرض ربة منزل أثناء سيرها فى الشارع بمنطقة المطرية، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، بضبط عاطل تحرش بربة منزل وهتك عرضها أثناء سيرها فى الشارع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يتعاطى مخدر الاستروكس وتحرش بربة منزل تحت تأثير المخدرات الا أن المجنى عليها استغاثت بالمارة الذين تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة التى أحالته لنيابة المطرية.
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