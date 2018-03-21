طرح 8767 فدان زراعى للإيجار فى المزاد العلنى بالوادى الجديد

طرح 8767 فدان زراعى للإيجار فى المزاد العلنى بالوادى الجديدالأربعاء، 21 مارس 2018 04:03 م
جانب من الاجتماع
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أجرت محافظة الوادي الجديد مزايدة علنية تم من خلالها طرح وترسيه عدد 16 قطعة أراضي زراعية بمساحة إجمالية 8.767 فدان للإيجار حيث تم تحصيل 10% من القيمة الإيجارية الخاصة لثلاث سنوات ليصل إلى خزانة الدولة ما يقرب 2.5 مليون جنيه .
وقال سعيد حداد مدير عام صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة أن عدد المتقدمين للمزايدة 32 مستثمر،وتمت الترسية على عدد 16 مستثمر منهم بواقع 16 قطعة، مؤكدا على أنه سيتم تنظيم مزايدة أخرى يوم السبت القادم الموافق 24 مارس الجاري على عدد 30 قطعة أخرى كأراضي زراعية بزمام المحافظة.
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