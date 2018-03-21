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ضبط 8026 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:19 م
ضبط 8026 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8026 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 89 مخالفة تجاوز سرعات و 2150 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 105 مخالفات بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 28 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و29 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 86 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 45 دراجة بخارية وسيارة.

 

 


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