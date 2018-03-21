ضبط 59 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 73 ألف جنيه غرامات بالغربية

ضبط 59 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 73 ألف جنيه غرامات بالغربيةالأربعاء، 21 مارس 2018 01:37 م
حمله مروريه-ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف عمارة، حملة مرورية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام السيطرة المرورية فى الشوارع، وتسيير الحركة المرورية.
قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية، وأسفرت جهودها عن ضبط 59 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 394مخالفة على نموذج 125، و266 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 1005مخالفات مقابل تحصيل 73 ألف جنيه غرامات، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة، والعرض على النيابة العامة.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة