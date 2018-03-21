ضبط 59 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 73 ألف جنيه غرامات بالغربية







الغربية – مصطفى عادل

نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف عمارة، حملة مرورية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام السيطرة المرورية فى الشوارع، وتسيير الحركة المرورية.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية، وأسفرت جهودها عن ضبط 59 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 394مخالفة على نموذج 125، و266 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 1005مخالفات مقابل تحصيل 73 ألف جنيه غرامات، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة، والعرض على النيابة العامة.