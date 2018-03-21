ضبط 5 طن دقيق داخل مصنع مكرونة غير مرخص بمحافظة بنى سويف

ضبط 5 طن دقيق داخل مصنع مكرونة غير مرخص بمحافظة بنى سويفالأربعاء، 21 مارس 2018 11:45 ص
أجولة دقيق - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مصنع مكرونة غير مرخص بداخلة 5 أطنان من الدقيق .
وحررت الحملة القضية رقم 5346 جنح مركز بنى سويف لسنة 2018 ضد" ميلاد م.ن" 35 سنة صاحب مصنع مكرونه، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر 5 طن دقيق فاخر.
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