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الأربعاء، 21 مارس 2018 11:49 ص
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ضبط 5 طن دقيق داخل مصنع مكرونة غير مرخص بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:45 ص
ضبط 5 طن دقيق داخل مصنع مكرونة غير مرخص بمحافظة بنى سويف أجولة دقيق - أرشيفية





بنى سويف - هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مصنع مكرونة غير مرخص بداخلة 5 أطنان من الدقيق .

وحررت الحملة القضية رقم 5346 جنح مركز بنى سويف لسنة 2018 ضد" ميلاد م.ن" 35 سنة صاحب مصنع مكرونه، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر 5 طن دقيق فاخر.

 


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