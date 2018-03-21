ضبط 5 طن دقيق داخل مصنع مكرونة غير مرخص بمحافظة بنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مصنع مكرونة غير مرخص بداخلة 5 أطنان من الدقيق .

وحررت الحملة القضية رقم 5346 جنح مركز بنى سويف لسنة 2018 ضد" ميلاد م.ن" 35 سنة صاحب مصنع مكرونه، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر 5 طن دقيق فاخر.