ضبط 34 هاربًا من تنفيذ 44 حكما وتحرير 74 مخالفة مرورية بحملة أمنية بالمطار

ضبط 34 هاربًا من تنفيذ 44 حكما وتحرير 74 مخالفة مرورية بحملة أمنية بالمطارالأربعاء، 21 مارس 2018 09:10 م
مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 34 هاربا من تنفيذ 44 حكمًا قضائيا، بالإضافة إلى تحرير 74 مخالفة مرورية أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار استغرقت عدة ساعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية، لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 44 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين أحكام تبديد وخيانة أمانة وبناء دون رخصة.
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أسفرت الجهود الأمنية خلال الحملة عن تحرير 74 مخالفة مرورية للمركبات داخل المطار، وتنوعت المخالفات ما بين طمس للوحات المدنية وعدم الالتزام بقواعد المرور الخاصة بالسلامة والانتظار فى الممنوع والقيادة دون رخصة سارية.
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