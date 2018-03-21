ضبط 26 قضية مخدرات و4 أسلحة فى حملة أمنية بالجيزة

حملات إزالة-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن ضبط 26 قضية مخدرات، و4 أسلحة نارية، وتنفيذ 215 حكما قضائيا، وتحرير 75 قضية تموينية.
كما تمكن رجال المباحث من تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات علي أراضي الدولة وشقق الأوقاف والشؤون، بالإضافة إلي إزالة 1302 حالة تعدي وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
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