ضبط 200 كيلو فسيخ غير صالح و300 لتر بنزين بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتعاون مع اللجنة الخماسية المشكلة من جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، من ضبط 200 كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى، معبأة ببراميل بدائرة المركز والمدينة، وتم ضبط الكميات والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وأعدمت 16 كيلو دواجن طازجة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإعدام 35 كيلو مواد غذائية متنوعة بمحلات البقالة التى تم المرور عليها .

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم بالتعاون مع إدارة تموين بلطيم من ضبط 300 لتر من البنزين المدعم، فئة 80 لتهريبها وتخزينها، لبيعها فى السوق السوداء، وأعدمت الحملة كميات كبيرة من الشيبسى والكاراتيه منتهية الصلاحية التى تم ضبطها بالقرى، بمعرفة مفتشى الصحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .