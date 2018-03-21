ضبط 2.5 طن أسماك فاسد خلال حملة تموينية بشبرا الخيمة

ضبط 2.5 طن أسماك فاسد خلال حملة تموينية بشبرا الخيمةالأربعاء، 21 مارس 2018 05:00 م
أسماك فاسدة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكبرة على ثلاجات بيع اللحوم والأسماك بشبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط 2.5 طن أسماك ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى قبل توزيعها.
وأشارت الدكتورة أمل العسيلى، وكيل الوزارة الطب البيطرى بالقليوبية، إلى أن المديرية تجرى حملات بصفة دورية حفاظا على سلامة المواطنين، وحرصا على صحتهم.
وشارك فى الحملة الدكتور ناصر أبو سنة مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور حاتم عبد الحكم مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ونوهت وكيل الوزارة بأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين ورود قرار النيابة العامة بإعدامه.
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