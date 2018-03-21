video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1100 قرص مخدر فى حملة أمنية بالإسكندرية

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:16 م
ضبط 1100 قرص مخدر فى حملة أمنية بالإسكندرية أقراص مخدرة - أرشيفية





أ. ش. أ
إضافة تعليق

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم لفرض الشرعية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون، من ضبط 17 قضية إتجار فى الأقراص والمواد المخدرة، شملت 1100 قرص مخدر و1.5 طربة حشيش تزن 335 جراما.

كما تمكن ضباط إدارة مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط موظف محكوم عليه فى 15 قضية "تبديد"، وصدر ضده أحكام بالحبس لمدة 15 سنة، كما ضبط عاطل هارب محكوم عليه فى قضية "مخدرات" غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.

وضبط خلال الحملة 51 قضية إشغالات طريق، و18 دراجة نارية بدون ترخيص، و14 قضية مصنفات، شملت مطبعة بدون ترخيص وعرض قنوات فضائية مشفرة، و35 قضية تموينية متنوعة، و7 قضايا تحريض على الفسق وتعرض لإناث فى الطريق العام.

وفى مجال الأحكام، تم تنفيذ 2120 حكما قضائيا شمل 8 جنايات، و546 حبسا جزئيا ومستأنفا وغرامات ومخالفات، وبلغت قيمة الغرامات المدفوعة 76 ألفا و6 جنيهات.

أشرف على الحملة التى شارك فيها مختلف القطاعات والإدارات والأقسام، مدير أمن الاسكندرية اللواء مصطفى النمر، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يضبط مخللات وأجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الاسكندرية

اقراص مخدرة

اخبار مصر

حشيش

مدير امن الاسكندرية

ضبط هاربين

اخبار محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة