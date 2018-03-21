ضبط 1100 قرص مخدر فى حملة أمنية بالإسكندرية







أ. ش. أ

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم لفرض الشرعية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون، من ضبط 17 قضية إتجار فى الأقراص والمواد المخدرة، شملت 1100 قرص مخدر و1.5 طربة حشيش تزن 335 جراما.

كما تمكن ضباط إدارة مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط موظف محكوم عليه فى 15 قضية "تبديد"، وصدر ضده أحكام بالحبس لمدة 15 سنة، كما ضبط عاطل هارب محكوم عليه فى قضية "مخدرات" غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.

وضبط خلال الحملة 51 قضية إشغالات طريق، و18 دراجة نارية بدون ترخيص، و14 قضية مصنفات، شملت مطبعة بدون ترخيص وعرض قنوات فضائية مشفرة، و35 قضية تموينية متنوعة، و7 قضايا تحريض على الفسق وتعرض لإناث فى الطريق العام.

وفى مجال الأحكام، تم تنفيذ 2120 حكما قضائيا شمل 8 جنايات، و546 حبسا جزئيا ومستأنفا وغرامات ومخالفات، وبلغت قيمة الغرامات المدفوعة 76 ألفا و6 جنيهات.

أشرف على الحملة التى شارك فيها مختلف القطاعات والإدارات والأقسام، مدير أمن الاسكندرية اللواء مصطفى النمر، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.