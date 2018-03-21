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ضبط نصاب بالمحلة لجمعه أموالا من شباب بحجة تسفيرهم لأستراليا

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:38 م
ضبط نصاب بالمحلة لجمعه أموالا من شباب بحجة تسفيرهم لأستراليا حبس - أرشيفية





الغربية - مصطفى عادل
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تمكن العميد مجدى عوض رئيس قسم مكافحه جرائم الأموال العامة بالغربية، باشراف اللواء ايمن لقيه مدير المباحث الجنائية، من ضبط نصاب بعد قيامه بجمع أموال من مواطنين بحجه تسفيرهم إلى استراليا، وأعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

 

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من مواطنين يتهمون “محمد ح. ح” 24 سنة عامل، ومقيم بدائرة مركز المحلة بجمع 105 آلاف جنيه و2300 دولار بحجة تسفيرهم إلى أستراليا، إلا أنه لم يفى بوعده، وقام بتسفيرهما لدولة إندونيسيا، ورفض رد المبالغ المالية لهما.

 

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة لصحة الواقعة، وتم ضبط المتهم، واعترف بإرتكاب الواقعة، تم تحرير محضر، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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