ضبط شيخ قرية انتحل صفة مأذون لتطليق فتاة والنيابة تحبسه 4أيام







الغربية – مصطفى عادل

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز السنطة من ضبط شيخ قرية وأحد أصدقائه، بعد انتحال الأول صفه مأذون، وقيامه بإجراء حالة طلاق. بإحدى قرى المركز، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد احمد مبروك مأمور مركز السنطة، بتمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث المركز، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط كل من "يحيى.ه" شيخ قرية، و"عادل. ح"، مقيمان بقرية الرجبية، بعد انتحال الأول صفة مأذون، وقيامه بإجراء حالة طلاق، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهما 4أيام على ذمة التحقيق.